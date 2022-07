Guns N' Roses : quand Slash essaye de se faire engager dans un groupe

Le guitariste de Guns N' Roses fait une apparition bien sympathique dans une publicité pour une banque de 30 secondes.

Il s’agit en fait d’une campagne de pub qui vante le service bancaire Capital one et que les choisir est "la décision la plus facile dans toute l’histoire des décisions".

On y découvre un jeune groupe qui cherche à engager un guitariste en lançant des auditions avec nul autre que Slash, paré de son célèbre haut-de-forme et sa guitare Les Paul en jouant le riff de "Sweet Child O’Mine". Le groupe déclare directement : "Tu es engagé" et Slash répond : "Oh, cool !"

Et la pub se termine sur un plan de Slash jouant son solo du classique des Guns avec son nouveau groupe.