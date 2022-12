Guns N' Roses poursuit un magasin d’armes au Texas qui usurpe son nom

Selon le media NBC News Los Angeles, Guns N' Roses a intenté une action en justice contre un magasin d’armes en ligne appelé "Texas Guns and Roses".

Les avocats représentant le groupe ont intenté cette opération légale devant le tribunal fédéral de Los Angeles, alléguant que le magasin – exploité par Jersey Village Florist – vend des armes à feu, des munitions, des lunettes de visée et des gilets pare-balles à distance "sans l’approbation, la licence ou le consentement de GNR". Le procès vise à obtenir des dommages et intérêts non précisés et une ordonnance du tribunal interdisant l’utilisation du nom du site Web.

Le groupe affirme que Jersey Village Florist " a choisi et adopté la marque du défendeur dans le but de faire croire aux consommateurs qu’il était lié ou associé à GNR, ou qu’il bénéficiait d’une licence de celui-ci". La plainte indique que la boutique en ligne prétend vendre des roses et d’autres fleurs pour justifier "l’appropriation entière" du nom du groupe, alors que Jersey Village Florist ne vend pas réellement de fleurs sur le site de vente en ligne d’armes et de munitions basé à Houston.

L’avocat de Houston David L. Clark, qui représente Jersey Village Florist, a déclaré qu’il n’avait pas vu la plainte de ses yeux, qui, selon lui, a été déposée devant un tribunal fédéral après l’échec des tentatives d’annulation de l’enregistrement du site Web via le Trademark Trial and Appeal Board.

"Il n’y a jamais eu de confusion (entre le groupe et le site web), ils n’ont aucune preuve de cela ", a déclaré Clark. "Il s’agit d’une tentative de faire péricliter le magasin. Notre client vend des coffres-forts en métal pour les armes et les fleurs, il a un site web unique et absolument personne n’est confus. Personne ne pense que nous sommes le groupe ou qu’il y a une quelconque affiliation. Nous allons nous défendre".

Guns N’Roses apparaissait aussi dans la presse plus tôt cette semaine à propos d’un micro lancé dans la foule par Axl Rose. Suite aux déclarations d’une fan australienne, blessée par le lancement de son micro, qu’Axl Rose précise ne plus vouloir maintenir cette tradition qui clôture généralement les shows de Guns N' Roses.

Et puis, si vous aimez filmer l’intégralité des concerts que vous allez voir, évitez quand même le nouveau dispositif à la mode ! En effet, ce sont des drones qui ont tendance à envahir les salles et les stades lors d’événements sportifs mais aussi musicaux. Ce fût le cas en Australie cette semaine pendant un concert de Guns N’Roses. Le groupe a d’ailleurs demandé à ce que cela n’arrive plus, précisant que ça distrait particulièrement les musiciens, surtout lorsqu’ils volent au-dessus de la scène.

Nous en parlions d’ailleurs dans notre résumé de l’actualité de la semaine en images :