Guns N' Roses : l’anniversaire de Slash dans un stade et une photo d’Axl Rose avec Joe Rogan

Rogan a posté la photo avec une vidéo du concert des Guns de samedi soir (22 juillet) à Athènes, en écrivant : "J’étais en Grèce en vacances et j’ai rencontré Axl Rose au hasard d’un restaurant. Il nous a invités à voir @gunsnroses à Athènes, et c’était génial. Ils se sont déchaînés pendant 3 heures sous une chaleur torride et la foule était incroyable. Si vous avez la chance de les voir près de chez vous, je ne saurais que trop vous le recommander".

À en juger par la photo, Joe Rogan était beaucoup plus enthousiaste à l’idée de rencontrer Axl que ce dernier ne l’était à l’idée de rencontrer le podcasteur. Rogan affiche un sourire radieux tandis qu’Axl a l’air de revenir d’un enterrement. Cela dit, il a apparemment offert à Rogan des billets et des laissez-passer pour les coulisses du concert de GN’R. La rencontre a donc peut-être été plus amicale que ne le suggère l’image.

Malgré cela, les fans se sont amusés dans la section des commentaires, l’un d’entre eux écrivant : "Il a l’air très heureux que vous ayez interrompu son dîner", tandis qu’une autre commente : "Quand votre mère vous oblige à prendre une photo avec elle pour l’envoyer à ses amis du club de lecture".

Récemment, le chanteur de Dirty Honey, Marc LaBelle, a raconté au magazine Heavy Consequence sa propre rencontre fortuite avec le chanteur de GN’R, faisant son éloge : "Il était super gentil et de très bonne humeur, et c’était complètement différent de tout ce qu’on entend sur Axl".