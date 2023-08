Guns N' Roses joue son dernier single, "Perhaps" en live pour la première fois

Cependant, le grand public a aussi pu l’entendre à cause d’une fuite accidentelle dans des bars américains le lendemain (12 août). Le titre a été mis à disposition sur les jukebox numériques TouchTunes à travers les États-Unis, accompagné de sa pochette potentielle.

Une version vinyle 7 pouces de "Perhaps" a depuis été annoncée et devrait sortir le 23 octobre, avec la face B "The General".

Le titre est tiré de l’époque de l’album Chinese Democracy et marque la première sortie du groupe depuis l’EP 'Hard Skool', sorti en février de l’année dernière. L’EP était exclusivement disponible sur la boutique officielle du groupe et contenait deux nouveaux titres sortis l’année précédente – 'Absurd' et 'Hard Skool' – ainsi que des versions live de 'Don’t Cry' et 'You’re Crazy'.

Une version démo de "Perhaps" circule depuis plusieurs années, et le groupe l’a jouée lors d’un soundcheck avant un concert en Israël en juin de cette année. Il y a également un débat sur la question de savoir si Robin Finck ou Brian May de Queen a joué de la guitare sur une démo originale de "Perhaps".