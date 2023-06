Guns N' Roses joue quelques raretés lors du premier concert de la tournée mondiale 2023 à Abu Dhabi

Le groupe a donné le coup d’envoi d’une vaste tournée mondiale 2023 à Abu Dhabi, en ajoutant quelques titres à l’affiche qu’ils n’avaient plus joués depuis des années.

Les Guns jouaient à l’Etihad Arena dans la capitale des Émirats arabes unis jeudi soir (1er juin). Et au cours de ce set de 30 chansons, on retrouve le morceau "Anything Goes" de Appetite for Destruction, qui n’avait pas été joué depuis 1988. Ils ont aussi interprété "Bad Obsession" de Use Your Illusion I pour la première fois depuis 1993, tandis que "Pretty Tied Up" de Use Your Illusion II n’avait plus été entendu en live depuis 1992.

Le groupe a joué neuf titres de Appetite for Destruction, dont "Sweet Child o' Mine", "Welcome to the Jungle", "Mr. Brownstone", l’ouverture "It’s So Easy" et à la fin, "Paradise City". Les singles de 2022 "Hard Skool" et "Absurd" ont tous deux été interprétés, ainsi qu’une série d’autres chansons tirées des deux volets de Use Your Illusion, de G N' R Lies (1988) et de Chinese Democracy (2008).

La setlist comprenait également un grand nombre de reprises. Ils ont interprété pour la première fois 'T.V. Eye' des Stooges avec Duff McKagan, le bassiste de GNR, au chant, 'Live and Let Die' de Wings, 'Slither' de Velvet Revolver, 'Nice Boys' de Rose Tattoo, 'Wichita Lineman' de Jimmy Webb et 'Down on the Farm' des UK Subs.

Voilà de quoi vous donner peut-être un petit avant-goût de ce que le groupe nous proposera au Graspop Metal Meeting ce jeudi 15 juin !