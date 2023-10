Guns N' Roses et Iron Maiden ont ouvert le festival Power Trip

Le festival Power Trip avait lieu ce week-end à Indio, en Californie. Cet événement de trois jours réunissait six des plus grands groupes de hard rock et de heavy metal au monde, à raison de deux groupes par soir.

Des dizaines de milliers de fans sont descendus à l'Empire Polo Club, le même site où se déroule Coachella chaque année.

Guns N' Roses et Iron Maiden ont eu l'honneur de jouer le premier soir.

Au lieu de jouer un set " greatest hits ", comme on aurait pu s'y attendre lors d'un événement tel que le Power Trip, Iron Maiden s'en est tenu à sa setlist actuelle " Future Past World Tour ", dans laquelle le groupe joue principalement des morceaux de son dernier album, Senjutsu (2021), et de Somewhere in Time (1986).

En plus de cela, le groupe a aussi joué des classiques comme " Iron Maiden ", " Fear of the Dark " et " The Trooper ".

Guns N' Roses devait commencer à 21 h 25, mais n'est monté sur scène qu'à 22 h. Cela n'a pas empêché Axl Rose et ses acolytes d'enchaîner 29 chansons qui se sont terminées vers 1 h du matin. Le groupe a commencé par " It's So Easy ", l'un des huit morceaux d'Appetite for Destruction qu'il a joués, dont " Welcome to the Jungle ", " Sweet Child o' Mine " et " Paradise City ", qui a clôturé le concert.

Des feux d'artifice ont été tirés à la fin du concert pour clore la journée. Le samedi soir, AC/DC, qui a donné son premier concert en sept ans et Judas Priest (qui remplaçait Ozzy Osbourne, initialement prévu) montaient sur scène, suivis le dimanche par Metallica et Tool.

Voici quelques extraits de ces deux concerts filmés par les fans :