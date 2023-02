Guns N' Roses débarque au Graspop 2023 !

Le jeudi 15 juin, Guns N' Roses se produira chez nous en Belgique au Graspop Metal Meeting.

C’est via un communiqué qu’on apprend la nouvelle :

"Après avoir acté le retour de Slash et de Duff McKagan et offert un incroyable concert marathon lors du Graspop Metal Meeting 2018, la formation californienne a prouvé qu’elle était bel et bien revenue aux affaires. En 2023, ses membres feront à nouveau le tour des plus grandes scènes d’Europe, dont celle de Dessel, alors tenez-vous prêts à chanter des classiques tels que Sweet Child O' Mine, Paradise City et November Rain à pleins poumons !"

"Les tickets pour le GMM 2023 se vendent comme des petits pains : le samedi 17 juin est ainsi déjà sold out. Les réservations pour les hébergements vont également bon train. Le Metal Park et la Metal Town affichent complet, il y a encore quelques tentes à louer au Camping Inferno et il ne reste plus qu’un nombre limité de cottages au Devil’s Lake ! Les tickets sont disponibles sur ticketmaster.be, mais faites vite !"

"En 2023 aussi, le GMM enverra du lourd durant 4 jours. Le Graspop Metal Meeting 2023 aura lieu du 15 au 18 juin inclus. Pour la 26e fois, le site du Stenehei à Dessel va trembler sur ses fondations ! Comme d’habitude, l’affiche ne proposera que les meilleurs groupes dans tous les genres : hardcore, hard rock, black metal, thrash metal, punk, metalcore et bien d’autres encore. GMM 2023 : la grand-messe du metal que les fans attendent avec beaucoup d’impatience. Le compte à rebours a commencé !"