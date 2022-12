Guns N' Roses : Axl Rose ne lancera plus son micro dans la foule

C’est suite aux déclarations d’une fan australienne, blessée par le lancement de son micro, qu’Axl Rose a déclaré ne plus vouloir maintenir cette tradition qui clôture généralement les shows de Guns N' Roses.

C’est à la fin du concert prévu à Adelaïde mardi dernier (29 novembre) que Rebecca Howe, photo à l’appui, a été frappée par le microphone d’Axl Rose, son visage faisant place à de larges ecchymoses sur les deux yeux et des coupures jusqu’à l’arête du nez.

" Il s’est incliné, puis il a lancé le microphone dans la foule… Et puis bang, juste mon nez ", raconte la fan, notant qu’elle n’était pas proche de la scène. Elle a ajouté qu’elle avait commencé à hyperventiler et se demande si elle aurait pu perdre un œil si le micro l’avait impactée quelques centimètres à côté.

De son côté, Axl Rose a répondu via ses réseaux sociaux (voir ci-dessous) et souligne qu’il ne voulait blesser personne et qu’il lance son micro à la fin des shows de Guns N' Roses depuis plus de 30 ans. " De toute évidence, nous ne voulons pas que qui que ce soit se blesse lors de nos concerts ", a-t-il écrit. "Dans l’intérêt de la sécurité publique, nous nous abstiendrons dorénavant de lancer le micro ou quoi que ce soit aux fans pendant ou à nos représentations. "