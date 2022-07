Guns N' Roses : Axl Rose critique Vladimir Poutine

Depuis quelques années déjà, le chanteur de Guns N' Roses est connu pour ses propos critiques envers des personnalités politiques, des mouvements de société, etc. Et aujourd’hui, c’est au président russe qu’il s’en prend dans un long tweet, alors qu’il termine sa tournée européenne.

Il commence par rendre hommage aux Ukrainiens qui subissent de plein fouet l’invasion de leur pays par les Russes. Il salue "leur noble et horrible combat pour la liberté contre un régime de plus en plus totalitaire dirigé par un petit homme insensible, menteur et meurtrier, aux ambitions dépassées et sans égard pour la vie humaine."