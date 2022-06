Gulliver dans l’Europe sociale et climatique

Mais le chemin sera long et semé d’embûches. Il y a déjà eu une sortie de route du Parlement européen cette semaine.

A cause de profonds désaccords entre élus de droite et de gauche, un vote important a été reporté. Il concerne la création d’un Fonds social pour le climat. 70 milliards d’euros pour aider les ménages vulnérables et les petites entreprises à faire face au coût – élevé – de la transition climatique.

Se donner les moyens

Ce n’est pas tout de se rêver géant, il faut s’en donner les moyens. Pour réussir sa transition climatique, l’Europe devra garder à bord tous ses citoyens. Elle devra les aider pour faire des économies d’énergie, pour leur garantir des moyens de transport durables et abordables. Faute de quoi, ils se détourneront du projet européen.

Pour éviter ça, il faut que l’Union européenne tire les leçons du passé et ne commette plus les mêmes erreurs. Comme au début des années 2000, quand la Commission européenne prônait la modération salariale. Et surtout comme après la crise de 2008 et la crise de l’euro, quand la fameuse Troïka a imposé l’austérité à des pays comme la Grèce.