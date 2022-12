Gulliver, c'est maintenant ! Envoyez vos projets de docu et fiction radio jusqu'au 31 janvier 2023

L’appel à projets documentaires radio et podcast a pour objectif de permettre aux auteurs et autrices, réalisatrices et réalisateurs, ingénieur.e.s du son, écrivain.e.s, cinéastes,… d’écrire et/ou de réaliser des œuvres originales documentaires, en exploitant les richesses et les particularités du langage sonore et radiophonique.

Le soutien de Gulliver peut être demandé pour un projet de documentaire en cours de création, quel que soit son stade de développement, à l’exclusion de projets dont la réalisation est terminée.

En fonction des besoins des auteur.ice.s, l’aide de Gulliver inclura des jours de studio à la RTBF et/ou la RTS.

Les candidats devront avoir réalisé au moins une œuvre radiophonique auparavant, disponible à l’écoute.



Montant des aides

Le montant des aides attribuées à chaque projet est fixé par le comité de sélection, avec un plafond de 5.000€. Pour chaque projet soutenu, une rémunération de minimum 1.500 € sera prévue pour l’auteur.ice dans le cas où ce poste n'aurait pas déjà été financé.

Chaque projet bénéficiera d’un accompagnement technique de montage / mixage ou enregistrement par un ou plusieurs des partenaires diffuseurs : la RTBF (Par Ouï-Dire) et/ou la RTS (Le Labo et/ou la cellule podcast) d’une durée de maximum 6 jours.



Durée des œuvres

La durée de la réalisation est libre. Toutefois, au-delà d’une durée de 53 minutes, les réalisations doivent pouvoir être scindées de manière à garantir leur diffusion dans l’émission Par Ouï-Dire et/ou Le Labo.

Pour les œuvres destinées au podcast, la durée des œuvres est libre et les propositions d’œuvres sérielles sont particulièrement les bienvenues.



Constitution du dossier

Les projets devront être constitués des points suivants, présentés dans cet ordre et en un maximum de 15 pages :

1. une note d’intention libre présentant le projet en maximum une page

2. une note de réalisation précisant l’originalité de l’écriture radiophonique et la durée estimée de l’œuvre

3. un lien d’écoute avec un extrait de l’œuvre si elle est déjà en cours de réalisation (le projet, toutefois, ne peut pas être terminé) et d’une œuvre antérieure.

4. un CV succinct de l’auteur.ice et ou du producteur.ice ainsi que des autres collaborateur.ice.s éventuel.le.s

5. un budget prévisionnel précisant à la fois les dépenses, notamment le nombre de jours pour chaque phase de travail, et les apports financiers déjà engagés ou en attente (bourses, subsides, coproductions), ainsi que les apports en service apportés et ceux désirés.

Attention, le budget doit mentionner le montant de la rémunération de l’auteur.ice.

Chaque dossier doit obligatoirement être envoyé en un seul fichier PDF et porter le nom de l’auteur.ice.



Envoi des dossiers

Les dossiers doivent être envoyés pour le 31 janvier 2023 à 23h59 uniquement via le formulaire en ligne.

Attention : pour éviter les pertes, chaque dossier doit obligatoirement être envoyé en un seul fichier PDF et porter le nom de l’auteur.ice !

Les projets seront sélectionnés par un jury composé de représentants des différents partenaires, et chaque candidat.e sera personnellement informé.e de l'issue des délibérations.



Contact et information

RTBF – Pascale Tison pat@rtbf.be

Scam Belgique – Anne Vanweddingen actionculturelle@scam.be