Guitar Heroes : The Edge

On pourrait même dire que The Edge en est tout l’opposé : un "anti-guitare-héros". Depuis les 46 ans d’existence de "la bande à Bono", le jeu de The Edge s’est constamment développé en servant également de toutes les nouveautés technologiques qui lui permettent de repousser constamment les limites. Un son pour un groupe légendaire dont les influences ont émergé du mouvement Punk et des groupes comme, les Sex Pistols, The Jam, ou encore, Televison.