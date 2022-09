Guitar Heroes : Steve Stevens, fidèle collaborateur de Billy Idol, et des performances en solo, avec Michael Jackson ou pour ''Top Gun''

Le ''guitar hero'', à qui nous consacrons deux épisodes, est avant tout connu comme musicien et collaborateur constant de Billy Idol, depuis que ce dernier a entamé sa carrière solo en 1981. Steve Stevens est l’un des guitaristes les plus originaux de la scène rock des années 80, Laurent Debeuf vous propose de découvrir sa carrière les 16 et 23 septembre à 21h sur Classic 21.

Toujours de noir vêtu, et reconnaissable aussi à sa coiffure qui est une sorte de mix entre celle de Robert Smith et celle de Nikki Sixx, Steve Stevens est même devenu l’égal de Billy Idol lorsqu’ensemble ils sont en tournée. Ainsi, lorsque Billy le ''rebel'' fait une pause dans son show pour aller couvrir son torse nu d’un de ses multiples blousons de cuir, Steve Stevens s’empare du public et lui vole pratiquement la vedette en livrant des performances impressionnantes. Des performances devant lesquelles même Billy Idol se met à genoux, comme s’il voulait lui prélever un peu de son pouvoir.