Guitar Heroes : Slash, le plus populaire "Les Paul Man" de l’histoire du rock

Un haut-de-forme sur une chevelure broussailleuse, une Gibson Les Paul, et l’on sait tout de suite à qui nous avons affaire : Slash ! L’émission Guitar Heroes met à l’honneur le guitariste iconique des Guns N' Roses, le dimanche 31 juillet à midi.

Depuis le milieu des années 80, et le parcours qu’on lui connaît avec Guns N' Roses, Saul Hudson, que nous connaissons mieux sous le surnom de Slash, suit une carrière impressionnante. Il a redonné ses lettres de noblesse à la guitare Gibson Les Paul et a popularisé son jeu, séduisant ainsi des millions de jeunes fans à travers le monde. Slash reste sans conteste l’un des ''guitar heroes" les plus repris et les plus adulés de la planète rock.