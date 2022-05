Guitar Heroes : Pleins feux sur Steve Lukather

Difficile de trouver un guitariste plus prolifique que celui que nous allons observer dans l’émission de ce vendredi 20 mai. En plus de sa place comme guitariste et membre fondateur du légendaire groupe californien Toto, ce sont carrément des milliers d’albums auxquels il a pris part en tant que musicien de session.

De Boz Scaggs, en passant par la BO de ''Flashdance'', de ''Physical'' d’Olivia Newton John, et toute une pléiade de tubes 80’s, jusqu’à l’album ''Thriller'' de Michael Jackson. Steve est aussi un excellent chanteur à la voix rauque et typée mise à égal niveau avec son jeu de guitare, dans certaines chansons de Toto ainsi que sur ses propres albums.