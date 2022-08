On lui connaît de belles collaborations, comme ce fut le cas avec Bob Dylan, dès la fin des années 70, ainsi qu’avec Tina Turner au milieu des années 80, The Nothing Hillbillies à la même époque, sans oublier de remarquables bandes originales de films, ainsi que des albums solos qui ne le sont pas moins. Une de ces guitares, sa National métallique qui figure sur la pochette de l’album ''Brothers In Arms'', est, à l’instar de la Red Special de Brian May, aussi devenue mondialement célèbre.