Guitar Heroes : Le ''Rockabilly Rebel'' Brian Setzer et les Stray Cats

Avec sa bouille de "Cry-Baby", son look mi-punk, mi-greaser, et 40 ans d’une très belle carrière, Brian Setzer ne faiblit pas et semble un des derniers ambassadeurs du rock tel qu’il se pratiquait aux origines. Un "guitar hero" dont je vous invite à suivre le parcours dans ce premier numéro de la rentrée, le vendredi 2 septembre entre 21h et 22h.