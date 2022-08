Guitar Heroes : Le parcours extraordinaire de Joe Bonamassa

Suscitant déjà la curiosité, et le respect, dans les années charnières entre son enfance et son adolescence, l’ancien "Little Joe" ou encore "smoking Joe" est devenu un marathonien de la musique mais aussi un des derniers porte-flambeaux du blues rock, retrouvez son parcours dans Guitar Heroes le dimanche 7 aout.

Dès ces 4 ans, Joseph ''Joe'' Bonamassa se passionne pour les six-cordes, au milieu desquelles il a déjà l’habitude de vivre puisque la maison familiale est aussi un "guitar-shop" que tient son père. Nourri avec du Jimi Hednrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, et consorts, il perfectionne même ses compétences auprès de Danny Gatton, un des maîtres de la Télécaster.