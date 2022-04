Guitar Heroes : le parcours extraordinaire de Joe Bonamassa

Suscitant déjà la curiosité, et le respect, dans les années charnières entre son enfance et son adolescence, l’ancien "Little Joe" ou encore "smoking Joe" est devenu un marathonien de la musique mais aussi un des derniers porte-flambeaux du blues rock. À l’occasion de la venue du phénomène Joe Bonamassa à la Lotto Arena d’Anvers, le 24 avril 2022, Laurent Debeuf vous proposait de découvrir le premier épisode du parcours du guitariste le vendredi 11 mars dans Guitar Heroes sur Classic 21, et vous pourrez entendre la suite ce vendredi 22 avril à la même heure !