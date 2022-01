Né en 1954, la même année que le rock'n'roll, Keith semblait dès le départ destiné à évoluer vers une carrière de guitariste rock. Même s’il débuta par la flûte au sein de l’orchestre de son école, Keith Scott s’est très vite tourné vers les "six-cordes" électriques et principalement vers la Fender Stratocaster dès l'adolescence. C’est avant tout aux côtés de Brian Adams qu’il évolue depuis 1976, mais nous avons pu l’entendre aussi auprès de Tina Turner, de David Bowie, Carly Simon, Britney Spears, ou encore Bryan Ferry (la liste est encore longue). Son solo sur ''Slave To Love'' révèle déjà tout son talent et surtout un sens inné de la mélodie.