Guitar Heroes : Jonny Lang, un prodige du blues rock actuel

Commencer à jouer de la guitare à l’âge de 12 ans, se faire gratifier d’un disque de platine, à peine trois ans plus tard, et se voir ensuite étiqueté de "meilleur guitariste espoir". Il faut reconnaître que l’on est face à un parcours véritablement hors norme. Ce parcours, aussi impressionnant que fulgurant, c’est celui de Jonny Lang, le "guitar héroes" que Laurent Debeuf a choisi de mettre à l’honneur le vendredi 14 octobre entre 21 et 22 heures.

Un parcours entamé dans la première moitié des années 90, et auquel se mêlèrent les commentaires avisés de Buddy Guy un des derniers "king" du blues encore vivant, et avec lequel le jeune Jonny Lang fit une première tournée en 1998. Ses propos à l’égard de Jonny Lang furent plus que révélateurs. " Ce petit gars a tout ce qu’il faut ! " déclarait-il à l’époque, non sans préciser : " Quand j’étais jeune je ne jouais pas comme aujourd’hui. En revanche ce gamin, en commençant, a déjà atteint un niveau incroyable. Imaginez alors ce dont il sera capable lorsqu’il aura mon âge. "