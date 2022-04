Guitar Heroes : Jennifer Batten

Pour atteindre ce statut de virtuose, Jennifer Batten a suivi un cursus au sein la prestigieuse école GIT – Guitar Institute of Technology – à Los Angles. Un parcours, pour ainsi dire, semblable à d’autres pistoleros de la guitare, tels que : Paul Gilbert, et même John Fruciante. Jennifer Batten, qui a donc notamment fasciné le public de feu Michael Jackson dans les années 80 et 90, a émergé durant cette époque qui, même si elle fut précédée de Lita Ford, ne comptait pas encore énormément de filles guitaristes. Tout le moins des filles qui jouaient à ce niveau-là. Jennifer Batten, vit aujourd’hui en pleine forêt dans l’Oregon, sorte de retraite par rapport à l’univers de la guitare électrique qui reste très misogyne mais où quelques filles ont, certes, réussit à s’octroyer des places de choix et, parmi elles, Jennifer fait figure de grande lady que l’on retrouve toujours avec autant de plaisir.