Guitar Heroes : Gary Moore, véritable virtuose caméléon

Personnage intègre, discret, et parfois ombrageux, Gary Moore a commencé sa carrière très jeune, à la charnière des sixties et des seventies. Mais ce n’est qu’à partir des années nonante qu’il se dévouera entièrement au blues. C’est avec cette musique qu’il jouait à ses débuts, qu’il put connaître le succès auprès du grand public, ainsi qu’à l’issue d’un chemin long et tortueux. Avant d’en arriver là, notre guitariste fut un véritable caméléon s’essayant à des genres et des combinaisons parfois très éloignés du traditionnel "12 bar" et, reconnaissons-le, perdant parfois son temps avant de trouver la bonne formule qui le mena sur la voie du succès.