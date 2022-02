Guitar Heroes : Dimebag Darrell

Une plongée dans le métal des années 90 avec un guitariste hors pair, un prodige de la guitare qui, dès ses 14 ans, raflait tous les premiers prix des concours de guitare au Texas, ce vendredi 11 février avec un premier numéro consacré à Dimebag Darrell.

Né en 1966, dans un écrin musical par son père, Jerry Abbott, qui lui-même est musicien et producteur de musique country. Dimebag et son frère Vinnie Paul, choisissent des chemins bien plus distordus, dès le début des années 80, en formant Pantera. Un groupe devenu une référence majeure sur la scène du groove métal à partir de la décennie suivante.