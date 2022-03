Guitar Heroes : David Gilmour, un des plus grands "Strat man" de la planète Rock !

Cette guitare, en alternance avec la propre Télécatser de Syd Barret ainsi qu’une Gretsch et une Gibson ES 335, sera son principal instrument lors de ses premiers déplacements avec Pink Floyd. Malheureusement, et c’est vraiment dommage, elle fut bêtement égarée par une compagnie aérienne lorsque le groupe parti en tournée aux États-Unis en juillet de cette année-là. Et donc c’est à partir de ce moment que David Gilmour va commencer à toucher de la Startocaster avec un tout premier exemplaire, qui à nouveau lui fut offerte, non plus par ses parents mais par le groupe, et là aussi pas de bol, puisque celle-ci fut volée avec le matériel de la tournée en 1970…