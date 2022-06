Guitar Heroes : Billy Gibbons

Ce qui est avéré, c’est que sa barbe et lui sont devenus des symboles du rock contemporain et qu’en marge de cela, il est aussi reconnu comme le "guitare héros" possédant la plus grande collection de 'six-cordes'. Une collection dans laquelle se retrouve, bien sûr, sa précieuse Les Paul 59 "Pearly Gates", et les incontournables modèles à fourrures.