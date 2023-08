Guirsch, village luxembourgeois labellisé "Plus beau village de Wallonie"

Direction le petit village de Guirsch dans l'Agence Tourisme, 32e village à détenir le label " Plus beau village de Wallonie " et ce, depuis mai dernier. Situé près d’Arlon, en province de Luxembourg, le village de Guirsch est tout de même le 9e village luxembourgeois à intégrer le réseau des Plus Beaux Villages de Wallonie.

On n’arrive pas à Guirsch par hasard. Ce petit village de 200 âmes se trouve perdu sur les hauteurs du Pays d’Arlon. Il faut arpenter la Guirsch-Alewée dessinée entre deux rangées de bois pour voir poindre, un kilomètre plus loin, une chapelle d’époque.

Assise sur un banc, le regard fixé vers l’horizon, Marie-Jeanne Nandrin, guide pour la ville d’Arlon, nous attend. Face à son regard, un panorama exceptionnel. Une vue à plus de 15 kilomètres. "Là-bas, la crête que vous voyez, c’est la séparation entre l’Ardenne et la Lorraine", pointe-t-elle de son index. "On peut apercevoir en contrebas pas moins de trente villages. C’est assez impressionnant."

Et c’est peu de le dire. D’autant plus que l’essentiel du village n’est pas là. Il faut descendre quelques mètres. "Si vous retirez le béton au sol, les pylônes électriques et les voitures, vous êtes au XVIIIe siècle."