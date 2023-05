Guirsch (Arlon) reconnu comme l’un des plus beaux villages de Wallonie

Le village est comme arrêté dans un monde spatiotemporel que l’on ne voit plus qu’à travers de vieux livres. "Tout était réuni pour que Guirsch soit repris dans les plus beaux villages de Wallonie. Il est le 32e à l’être !"

Mais à l’intérieur des maisons, on redoute cette nouvelle étiquette. "La beauté de cet endroit, c’est le calme et la quiétude. Pour vous dire, avec ou sans Covid, on ne voit pas la différence ici. On est entre nous, un peu reculé, et c’est très bien comme cela. Alors on espère que ça ne devienne pas le nouveau Disneyland. Le village ne nous appartient pas évidemment et chacun doit pouvoir venir le visiter. Mais j’espère que cela se fera dans un respect des lieux."

La Maison du tourisme d’Arlon organise, sur rendez-vous, des visites guidées de ce petit écrin.