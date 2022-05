Guinée : N’Faly Kouyaté, artiste

Lorsqu’elle a découvert la Belgique, elle a été impressionnée par l’accueil incroyable des Belges. Lors de son stage, elle n’était pas forcément en contact avec des Belges pour le travail mais, dans la vie de tous les jours, elle a adoré le fait que les gens se parlent dans les transports en commun ou à la salle de sport et que de cette façon des connexions se créent même pour quelques instants… Cela lui rappelait le Togo qui est un pays fort axé sur l’accueil des étrangers.

Pour elle, les différences fondamentales entre son pays et la Belgique se situent vraiment au niveau de la vie politique et du fait que les gens se sentent plus concernés par celle-ci ici qu’en France ou au Togo. Miranda pense que c’est sans doute lié au fait que le vote est obligatoire en Belgique et qu’il compte réellement.

Elle a créé un groupe de travail "African Ancestry Leadership Council" qui souhaite améliorer la diversité ethnique des personnes d’origine africaine (y compris nord africaines) chez Johnson & Johnson. C’est une source d’apprentissage d’un point de vue organisationnelle et hiérarchique, ainsi que sur le leadership et l’organisation d’évènements entre autres.

Au Togo, la région des Plateaux qui est magnifique avec sa végétation luxuriante, les chutes de Kpalimé qui sont une véritable source d’oxygène et d’énergie sont les endroits qu'elle préfère.

Ce qu'elle aime en Belgique c’est la multiculturalité, le centre de l’Europe avec les Institutions Européennes. Elle adore aller à la piscine et entendre des enfants parler, par exemple espagnol, avec leur maman, puis parfaitement français entre eux. Ça la fascine !

Miranda Moussa|Linkedin