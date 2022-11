Guillermo Ochoa, "héros" du Mexique après avoir arrêté le penalty de Robert Lewandowski, remercie ses supporters

Guillermo Ochoa, le gardien du Mexique passé par le Standard de Liège, avait le sourire après le nul contre la Pologne (0-0) ce mardi... et avant d'être élu "Homme du Match" alors qu'il dispute sa cinquième Coupe du monde !

"Nous avons travaillé ces deux dernières semaines avec l'entraîneur des gardiens. Je suis content d'avoir arrêté ce penalty (de Robert Lewandowski, ndlr) et je suis content d'avoir préservé ma cage. On veut remercier les supporters pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous savons à quel point ils se démènent pour être derrière leur équipe et comment ils se rassemblent au Mexique pour nous soutenir. On a pratiquement joué à domicile. On aurait aimé prendre les trois points, on a joué pour cela. La victoire de l'Arabie Saoudite ? C'est un Mondial, il y a des surprises. Les équipes se préparent pour montrer leur meilleur visage. Nous ne sous-estimons personne mais le Mexique est aussi un adversaire difficile, nous allons mettre tout le monde en difficulté."