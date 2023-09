Guillermo Guiz et Gilles Dal décodent 'les Snuls' dans un documentaire original

"On s’est moqué de la Belgique", dit Frédéric Jannin, l’un des Snuls. "On s’est moqué énormément. On s’est moqué de tout, vraiment de tout… De nous-même également !".

Guillermo Guiz conclue : "En Belgique, à une époque où ce n’était pas du tout la mode, in tempore non suspecto, les Snuls ont fait des trucs vraiment dingues. On a cherché une manière, avec l’accord et même l’impulsion de Fred Jannin et Steph Liberski, une manière différente de faire un documentaire".

Le film sortira en salles, ou plus tôt en salle au singulier, dès le 11 octobre au cinéma l’Aventure à Bruxelles et pour des séances ponctuelles en Wallonie.