Guillermo Guiz a un bon fond : un stand-up réjouissant bientôt sur Tipik

Révélé par ses chroniques dans "On n’est pas rentré" et "Le Café serré" sur La Première, Guillermo Guiz est un de ces humoristes Belges qui cartonnent en dehors de nos frontières (notamment dans La Bande originale de Nagui sur France Inter), mais il s’agit d’un pseudonyme, un nom de scène.

Son vrai nom, celui qui est indiqué sur sa carte d’identité, est un poil différent et nettement plus long… Guy André Daniel Michel Verstraten. Un nom "à finir urologue ou expert-comptable", s’amuse l’intéressé. Pas très showbiz en tout cas ! Pas idéal non plus pour emballer les filles…

Avec un patronyme pareil, on est forcément un "sacrifié" et certainement pas un "enfant de l’amour" mais plutôt le fruit de la vengeance… Quelle idée d’imposer cela à un enfant ! Voilà un démarrage dans la vie qui n’aide pas vraiment à devenir une bonne personne…

"Être ou ne pas être" quelqu’un de bien, c’est d’ailleurs la question que se posait Guillermo Guiz dans son premier stand-up, Guillermo Guiz a un bon fond, qu’il tourne dès 2015 et qui le fait connaître du grand public. Il revient aujourd’hui avec un nouveau spectacle, Au suivant, bientôt en tournée chez nous.

En attendant de le retrouver "pour de vrai" sur les planches du Théâtre de la Toison d’Or, la RTBF vous propose de patienter avec une captation de Guillermo Guiz a un bon fond, diffusée le 22 février sur Tipik dans le cadre de la semaine du Spectacle vivant. Une heure et demie d’humour noir phallo centrée.