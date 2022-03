Guillaume Woelfe (RTBF) et Vincent de Lannoy (LaLibre.be) lauréats du Prix du journalisme du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les journalistes de la RTBF Guillaume Woelfe et Salvator Guarino ont décroché mercredi le prix du journalisme 2021 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles consacré cette année à la télévision. Vincent de Lannoy et Raphaël Batista de LaLibre.be ont, eux, remporté le prix dans la catégorie Internet.

MM. Woelfe et Guarino ont été récompensés parmi une trentaine de candidatures au total pour leur reportage "Dans les cuisines de la livraison de repas" diffusé dans l'émission #Investigation de la RTBF.

Leur enquête lève le voile sur les conditions de travail très précaires des livreurs de repas à vélo du type Deliveroo ou UberEats, ainsi que sur la dangerosité de leur métier et l'absence de couverture en cas d'accident.

Le jury, composé de journalistes et de députés, a salué "le choix de la thématique et son traitement, qui va au fond des choses, ce qui donne un sujet très concret et didactique".