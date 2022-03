Guillaume Vierset et Harvest Group, entre rêve et réalité

Après un album en hommage aux songwriters et un second aux sonorités californiennes, Guillaume Verset et son Harvest Group reviennent avec un enregistrement entre rêve et réalité : "Lightmares".

Guillaume Vierset commence la guitare à l’âge de 7 ans sous l’influence de son père, guitariste de country. Il étudie la guitare classique puis le jazz avec Alain Pierre à l’Académie de Huy et à l’Académie de Amay avec Philippe Doyen. Il poursuit ensuite ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles où il a eu la chance d’étudier avec des professeurs comme Arnould Massart, Pirly Zurstrassen, Fabien Degryse, Paolo Radoni. Il participe également à de nombreuses masterclass et ateliers avec des artistes tels que Kurt Rossenwinkel, Antonio Sanchez, Philip Catherine, Jonathan Kreisberg, Mike Moreno…

La jeune garde du jazz belge

En 2015, Guillaume sort son premier album ("New Feel" , Igloo Records) aux commandes du LG Jazz Collective, septet réunissant la jeune garde du jazz belge et devenu l’un des groupes les plus en vue de la nouvelle scène du jazz du plat pays. L’album, écrit et arrangé par le leader sera récompensé par un Octave de la musique (best jazz album)en 2016. Deux ans plus tard, il signe "Strange Deal" (Igloo Records, 2018), second album du septet. Acclamé par la critique belge et internationale, le groupe monte en puissance, et s’impose comme une référence.