Guillaume Meurice compile ses micros-trottoirs hilarants dans son livre "Les vraies gens"

Depuis huit ans, pour sa chronique quotidienne sur France Inter, Guillaume Meurice tend son micro aux gens dans la rue. Il récolte les opinions des plus attendrissantes aux plus écœurantes, la plupart de temps ahurissantes. Tous ces avis, préjugés, opinions de simples citoyens et citoyennes, font aujourd’hui l’objet d’un livre : Les vraies gens – sociologie de trottoir (JC Lattès). L’humoriste et chroniqueur est l’invité du Mug pour évoquer ce dernier projet.

Vous n’avez sans doute pas pu rater ses "Moments Meurice", les chroniques en mode micro-trottoir qu’il réalise pour l’émission Par Jupiter ! animée par les Belges Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek. Meurice y arpente les rues, les marchés, les salons et même les couloirs de l’Assemblée nationale pour récolter avis et témoignages et en souligner les incohérences, les contradictions, les petites "énormités", avec une dose conséquente de sens de l’humour.

Sans être sociologue, philosophe ou journaliste, Guillaume Meurice nous offre un petit aperçu de notre société et de ses travers.

Lors de ces longues heures à arpenter ces lieux, à interroger ce que la condescendance politique nomme " les vraies gens ", je me suis souvent senti aux premières loges de la Comédie humaine, de ses répliques absurdes, cruelles ou poétiques.

C’est ce qu’écrit Guillaume Meurice en guise de préambule dans son livre (dont vous pouvez feuilleter quelques pages ici).