Guillaume Martin sur les injections de Nadal : "Ce qu’il a fait aurait été impossible dans le vélo"

Le tennis et le cyclisme ne seraient-ils pas sur le même pied (surtout quand il est blessé) d’égalité ? Suite à son nouveau sacre à Roland Garros, Rafael Nadal a confié souffrir du pied gauche depuis de nombreuses années. Touché par le syndrome de Müller-Weiss (une nécrose de l’os scaphoïde) et afin de pouvoir jouer sans douleur, l’Espagnol a expliqué recevoir des infiltrations d’un produit totalement autorisé dans le tennis mais interdit, par exemple, dans le cyclisme. Une information qui a fait réagir dans le peloton et, en particulier, le coureur français Guillaume Martin.

"Ce qu’a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens", explique le coureur de l’équipe Cofidis, dans une interview au quotidien sportif français l’Equipe, avant de préciser sa pensée. "En premier lieu, pour la santé des athlètes. Sur le long terme je ne suis pas sûr que cela fasse du bien à la cheville de Nadal. Et en plus, les médicaments et encore plus les infiltrations n’ont pas qu’un effet de guérison, ça peut certainement avoir des effets sur la performance ou être détourné afin d’améliorer la performance, donc ça me semble très limite."

Un avis que partage aussi Thibaut Pinot. Le cycliste français, membre du Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), avait déjà réagi via Twitter. Le coureur de 32 ans s’étonnait de voir Rafael Nadal ne pas communiquer le nombre d’injection reçue durant la quinzaine parisienne.