Guillaume Gillet met finalement un terme à sa carrière et intègre le staff de Felice Mazzu

Guillaume Gillet ne viendra finalement pas renforcer les U23 d’Anderlecht en D1B. Mais il reviendra bien au Sporting. Selon Het Laatste Nieuws, le joueur va mettre un terme à sa carrière et va intégrer le staff de Felice Mazzu en qualité de T3.



Annoncé mi-mai, le retour de l’ancien Diable rouge sous la vareuse mauve (même si c’était avec les espoirs) n’aura donc pas lieu. A 38 ans, le médian devait apporter son expérience aux jeunes du club bruxellois et les encadrer en D1B. Il ne le fera pas sur le terrain en tant qu’équipier mais dans un autre rôle.



Parce qu’en plus de ses fonctions de T3 de Mazzu, Gillet occupera également le poste d’adjoint de Bart Veldman chez les U23. Avec sa double casquette, il pourra assurer la transition entre les Espoirs et le noyau A.



Ce nouveau projet est donc aussi synonyme de fin de carrière de joueur pour le Liégeois. Une carrière de près de 20 ans qui l’a mené à Visé, Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Nantes, à l’Olympiakos, Lens, Charleroi et enfin Waasland Beveren. C’est chez les Mauves qu’il a connu ses plus beaux succès avec quatre titres et une Coupe de Belgique. Il compte également 22 sélections avec les Diables et un but, celui de l’égalisation contre la Croatie en début de campagne pour le Mondial 2014. Il n’a jamais participé à un grand tournoi.