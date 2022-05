Guillaume Gillet (Anderlecht U23) sur le Gril : "Lionel Messi ? Il n’a pas touché un cuir contre moi…"

La D1B, Gillet connaît : il vient d’y passer 6 mois, après sa fin de période carolorégienne en forme de couac.

" A Waasland-Beveren, j’ai tout joué et des équipes comme Westerlo pratiquent un très bon football, digne de la D1A. On dit souvent qu’en D1B, on se rentre dedans mais je ne suis pas trop d’accord : ce sera un bon écolage pour les jeunes d’Anderlecht, qui ont peut-être trop l’habitude de gagner facilement en équipes d’âge. A Neerpede, on met l’accent sur la technique mais aussi de plus en plus sur l’aspect mental, sans lequel il est impossible de percer. On l’a bien vu avec des jeunes comme Kristian Arnstad et Julien Duranville qui est entré à Bruges, le talent est exceptionnel à Neerpede. Le but est d’amener ces pépites à maturité le plus vite possible : c’est un fameux changement par rapport à l’époque des Romelu Lukaku ou Youri Tielemans, où on ne lançait qu’un jeune de 15-16 ans à la fois. On veut continuer à jouer de manière dominante, et avec de plus en plus de jeunes : peu de clubs au monde peuvent en dire autant… Rebâtir à court terme un Anderlecht champion Made In Neerpede ? Pourquoi pas ? " (clin d’œil)