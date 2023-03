Guillaume Diop, premier danseur étoile noir de l'Opéra de Paris : "Mes parents disaient qu'un garçon métisse n'avait pas sa place"

Il faut savoir qu’il y a très peu de danseurs et de danseuses racisés au sein de l’Opéra de Paris. Un manifeste intitulé De la question raciale à l’Opéra de Paris a d’ailleurs été publié et signé par 400 salariés de l’Opéra sur 1800. Le texte appelait à faire sortir la question raciale du silence qui l’entoure. Il faut dire que le ballet est très traditionnel et rigide et véhicule toute une série de valeurs qui ne sont plus tolérées aujourd’hui.

L’historie de Guillaume Diop fait évidemment écho à celle de Michelle Yeoh, recevant récemment l’Oscar de la meilleure actrice, une première pour une femme asiatique. Selon Hélène Maquet, "On a le sentiment avec Guillaume Diop et Michelle Yeoh que le récit de la récompense, d’accession à la postérité, s’est un peu décalé du récit personnel au récit collectif. […] Dans le récit qu’on en fait aujourd’hui on voit apparaître un petit peu plus le contexte sociétal et politique au sein de grandes institutions qui sont les dépositaires du patrimoine et de la culture nationale."