Guillaume Canet partage sa première affiche pour le film Astérix et Obélix : l’Empire du milieu

Le tournage qui était prévu en 2020 a été retardé suite au Covid et a finalement débuté en 2021. C’est Guillaume Canet qui a réalisé ce film. Le coût de production est estimé à 65 millions d’euros. Le film devrait sortir dans nos salles le 1er février 2023. D’après BFM TV, c’est le premier "Astérix" qui n’est pas adapté des BD signées Uderzo et Goscinny. De plus, c'est la première fois qu'Obélix n'est pas incarné par Gérard Depardieu.

Enfin, voici le casting impressionnant de ce nouvel opus:

notre Angèle nationale interprète Falbala, le joueur de foot de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimović joue le rôle d'Antivirus, Jonathan Cohen interprète Graindemaïs, les Toulousains, Big Flo et Oli, interprètent Abdelamix et Toufix. Audrey Lamy joue le rôle de Bonemine et Marion Cotillard, celui de Cléopâtre...