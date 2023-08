GuiHome veut concurrencer les gaufres de Liège et de Bruxelles et se lance un nouveau défi

Vous retrouvez régulièrement GuiHome sur Tipik et sur Auvio dans son émission "Comme à la maison", dans laquelle il invite différents humoristes belges "chez lui" et leur fait jouer des sketches avec des contraintes. Cette fois, le vidéaste a décidé de s'attaquer à un tout nouveau défi en ouvrant sa boutique de gaufres dans sa ville natale, à Namur : créer un nouveau type de gaufres, qui soit une sorte de mixte entre les gaufres liégeoises et bruxelloises.

Guillaume Wattecamps, alias GuiHome, a fait son annonce sur Instagram. "QUELLE ÉMOTION ! Je ne sais pas ce qu’il m’est passé par la tête pour me lancer dans ce projet et pourtant, depuis aujourd’hui, je me retrouve à la tête de ma première boutique de gaufres namuroises". Il travaille dessus depuis plusieurs mois avec Guillaume Gersdorff, chef namurois. Leur premier établissement est ouvert sous le nom de "Ta mère la gaufre".

Leurs gaufres sont ovales, et toutes marquées par un dessin symbolisant le confluent entre la Sambre et la Meuse, a confié GuiHome à nos confrères de la DH. "Elle est légèrement aérée et onctueuse tout en étant croquante, sans être trop grasse”, explique-t-il. Il en existe des versions sucrées mais également salées.