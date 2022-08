GuiHome présente sa nouvelle émission "Comme à la maison"

GuiHome est l’invité de Cyril et ses chroniqueurs dans le 8/9 pour ses nouveaux sketchs Comme à la maison.

Rien n’arrête l’humoriste namurois de 30 ans, GuiHome débarque sur Tipik avec un concept inédit : Comme à la maison. Une émission distillée en capsules sur Auvio et sur la chaîne YouTube de Tipik.

Le concept est simple, GuiHome est en colocation et adore organiser des soirées à thèmes. Sa dernière trouvaille ? Des sketchs et de l’impro ! Ses colocataires Kody, Dan Gagnon, Nicolas Lacroix, Fanny Ruwet joueront un de leur sketch mais avec une contrainte à ajouter dans leur prestation.

Par exemple, Kody doit faire son sketch en étant assis sur les genoux d’une personne du public. Inno JP devient coiffeur pendant son sketch et doit couper les cheveux de quelqu’un du public tout en faisant son sketch. Pour GuiHome, cela permet à ces humoristes, principalement issus du stand-up, de redécouvrir leurs sketchs sous différents angles grâce à la contrainte.

De son côté, GuiHome reprend une tournée en Belgique, prépare une tournée en France pour 2023, il continue aussi de tourner ses vidéos et il prépare la deuxième édition de Namur is a Joke. Le festival aura lieu le dernier week-end de mars avec plus de 40 spectacles dans 10 lieux culturels différents.