Guihome : "Pensez aux jeunes, ils ont perdu deux ans de leur vie"

GuiHome a passé un nouveau cap. Il a 30 ans. Il a un petit bidou. Pas facile à assumer. Il a bientôt l'âge d'écouter La Première et a acheté son premier aspirateur sans fil.

Il a également découvert qu'il avait le même âge que Roméo Elvis, Camélia Jordana ou Miley Cyrus... Mais il est très contrarié. Google ne le considère pas comme une star née en 1992.

Mais cela aurait pu être pire. Il aurait pu avoir 18 ans. Et fêter ses 18 ans en pleine pandémie, ce n'est pas évident. Pensez à ces jeunes qui vont devoir commencer leur vie comme si rien ne s'était passé et qui ont loupé deux ans de souvenirs et d'expériences.

Enfin, GuiHome se console. Il n'a pas l'âge canonique de François Heureux.