GuiHome, mauvais élève à l’école ? "J’étais dissipé mais intelligent car je m’arrêtais juste avant la punition"

La pandémie a mis le pays à l’arrêt mais pas l’imagination de GuiHome. Alors en secret, pour préparer la vie d’après, l’humoriste a mijoté un festival d’humour et de musique en partenariat avec la ville de Namur. Un seul but : revivre !

Pour cette deuxième édition, la capitale Wallonne et le comique nous mettent les petits plats dans les grands : des humoristes venant des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles mais également des artistes prometteurs ou confirmés, des propositions pour les familles et tout un volet pédagogique avec des ateliers d’écriture, des projections de film d’humour avec des débats pour les enfants, des tournois de talents etc.

"Namur is a joke" investira le splendide Théâtre de Namur pour une soirée 100% belge en ouverture avec Doria D et Pierre de Maere mais aussi Aloïse Sauvage, COLT, Juicy ou Todiefor… "Toucher le public plus jeune qui n’est peut-être pas encore friand des théâtres ou des spectacles d’humour, ils auront une porte d’entrée grâce à ce festival pour devenir demain le public de ces spectacles".

L’occasion de découvrir ou redécouvrir, les lieux insolites et les commerçants de la Ville tout en profitant d’une bonne tranche de rire.

► Plus d’infos : https://www.namurisajoke.be/