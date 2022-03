Guihome : la guerre, c'est comme les éoliennes. On s'en inquiète quand c'est près de chez toi...

GuiHome nous livre un point de vue fort sur l'actualité.

Il a appris l'invasion de l'Ukraine. Il est très inquiet. Il est convaincu que des sous-marins armés de ciseaux pourraient couper nos câbles internet. Concernant cette guerre, il a son opinion bien personnelle. La guerre c'est comme les éoliennes. On ne s'en inquiète que lorsqu'elle se rapproche de chez toi.

Il a peur d'être mobilisé en cas de guerre. Et il y a de quoi s'inquiéter. J'ai déjà beaucoup de difficultés à me servir de mon badge RTBF. Alors, imaginez le résultat avec un fusil. C'est très loin d'être gagné. Selon lui, un peu lachement, on devrait envoyer les femmes et les enfants.