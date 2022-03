GuiHome : l’humoriste aux mille vies ou presque…

Il faut dire qu’au-delà de l’engouement, Guillaume a directement eu à cœur de développer un réel projet artistique, construire quelque chose de solide pour pouvoir en vivre. En 2016, son premier spectacle "GuiHome vous détend sur scène" cartonne pendant plus d’un an. Il créera aussi des capsules humoristes pour la télévision.

Celui qui affirme qu’il n’est "pas hyperactif" mais qui "s’ennuie vite" a alors envie de mettre son expérience et ses connaissances au service des autres. Armé d’un diplôme de communication, il crée son agence de marketing digital et de communication "No picture please". Une boîte qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans le développement de leur image. "Il y a encore beaucoup de petits commerçants ou d’entreprises qui se sentent perdus à cause des réseaux sociaux et qui ont l’impression de ne pas être à leur place." Selon Guillaume, elles peuvent alors perdre confiance en leur projet. "Il suffit juste de les remettre dans ce wagon de la communication et on peut y monter à n’importe quel moment."

"Je me suis dit qu’il fallait que je me prouve que je pouvais faire autre chose et développer des projets qui ne dépendent pas uniquement de ma tronche parce que mine de rien, cela représente quand même une sacrée pression et me découvrir d’une autre manière." Cela lui permet aussi de développer un travail en équipe, ce qu’il affectionne particulièrement. "J’ai appris à faire confiance et à déléguer."