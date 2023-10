Plongez ensuite la tête la première dans l’univers drôle et poétique de "Mardi Piscine !". Proposée par la compagnie du Créahmbxl, et portée par des comédiens en situation de handicap mental, la pièce traite de l’univers familier de la piscine. Le spectacle brille par une scénographie forte et des moments chorégraphiés, imaginés à l’aide d’artistes danseurs et circassiens. Courez applaudir ce théâtre de mouvement spontané, qui questionne les lois et les règles qui régissent le monde dans lequel nous vivons.

À voir le 17 novembre au Centre Culturel d’Uccle.