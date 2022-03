GuiHome et Fanny Ruwet étaient chez Romain pour Namur is a Joke

Si les embouteillages du soir vous minent, si l'heure de pointe est le pire moment de votre journée, branchez-vous sur Tipik ! Romain vous accompagne en direct de 16h à 20h au moment du retour à la maison.

Ce jeudi, GuiHome et Fanny Ruwet étaient de passage chez Tipik pour présenter le festival Namur is a Joke.

Mais c'est quoi ce festival ? Namur is a Joke, c’est le nom choisi par GuiHome pour représenter sa toute première édition de festival d’humour basé à Namur. Quatre jours de festivité qui se dérouleront dans le vieux Namur du 24 au 27 mars 2022 !

Et comme GuiHome n’aime pas faire les choses comme tout le monde, le festival s’installe dès lors dans de nombreux lieux encore jamais exploités pour ce type de projet. On y retrouvera Guillermo Guiz, Olivier de Benoist, Fanny Ruwet, et bien d'autres encore.