GuiHome : de quoi va-t-on parler quand la pandémie aura disparu ?

Gui home a reçu sa 3e dose de vaccin. Mais il a eu des effets secondaires. Il s’est senti comme Eric Zemmour qui ne sait plus prononcer le mot immigration. Il a été victime des vertiges, des courbatures, des frissons. Il a failli mourir… Enfin pendant 24 heures. Pas plus.

Son verdict : La 3e dose, elle te fracasse la tronche.

Il s’est posé une question : quand le virus aura disparu de quoi va-t-on discuter ? En réfléchissant, Il ne se souvient plus trop de quoi on discutait avant la pandémie. D’où cette question : Et si cette période allait nous manquer