Практичний посібник із прийому у Валлонії | Guide pratique de l’accueil en Wallonie

Ce petit guide a pour objectif de vous fournir les informations indispensables (liens internet et numéros utiles) pour votre séjour en Wallonie, en se concentrant sur les compétences gérées par la Région wallonne: Hébergement, aide (psycho)sociale, santé, famille, petite enfance & jeunesse, accueil des Mena (mineurs étrangers non accompagnés), devoirs & obligations, intégration, emploi & formation, enseignement, apprentissage du français, transports, animaux de compagnie et autres points d’intérêt.

Par ailleurs, sachez que le "parcours d’intégration" (soient les mesures d’accompagnement des nouveaux résidents étrangers en Wallonie) n’est plus obligatoire, mais il peut être suivi sur base volontaire. La mesure vient d’être approuvée par le Gouvernement wallon s’alignant ainsi sur les régions bruxelloise et flamande.