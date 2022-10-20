Практичний посібник із прийому у Валлонії | Guide pratique de l’accueil en Wallonie

Мета цього короткого посібника – надати вам важливу інформацію (інтернет-посилання та корисні номери) для вашого перебування у Валлонії, зосереджуючись на навичках, якими керує регіон Валлонія: житло, (психо)соціальна допомога, здоров’я, сім’я, малий дитинство та юність, прийом UFM (неповнолітніх іноземців без супроводу), обов'язки та зобов'язання, інтеграція, працевлаштування та навчання, навчання, вивчення французької мови, транспорт, домашні тварини та інші цікаві моменти.

Крім того, майте на увазі, що "інтеграційний курс" (тобто заходи підтримки нових іноземців, які проживають у Валлонії) більше не є обов’язковим, але його можна проходити на добровільній основі. Цей захід щойно схвалив уряд Валлонії, таким чином приєднавшись до регіонів Брюсселя та Фламандії.