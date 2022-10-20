Практичний посібник із прийому у Валлонії | Guide pratique de l’accueil en Wallonie

Регіон Валлонія оновив свій "Подорож українських біженців у Валлонії", документ у форматі pdf, який ви можете завантажити тут:
Мета цього короткого посібника – надати вам важливу інформацію (інтернет-посилання та корисні номери) для вашого перебування у Валлонії, зосереджуючись на навичках, якими керує регіон Валлонія: житло, (психо)соціальна допомога, здоров’я, сім’я, малий дитинство та юність, прийом UFM (неповнолітніх іноземців без супроводу), обов'язки та зобов'язання, інтеграція, працевлаштування та навчання, навчання, вивчення французької мови, транспорт, домашні тварини та інші цікаві моменти.
Крім того, майте на увазі, що "інтеграційний курс" (тобто заходи підтримки нових іноземців, які проживають у Валлонії) більше не є обов’язковим, але його можна проходити на добровільній основі. Цей захід щойно схвалив уряд Валлонії, таким чином приєднавшись до регіонів Брюсселя та Фламандії.
En français
La Région wallonne a mis à jour son "Parcours du réfugié ukrainien en Wallonie", un document pdf que vous pouvez télécharger ici:
Ce petit guide a pour objectif de vous fournir les informations indispensables (liens internet et numéros utiles) pour votre séjour en Wallonie, en se concentrant sur les compétences gérées par la Région wallonne: Hébergement, aide (psycho)sociale, santé, famille, petite enfance & jeunesse, accueil des Mena (mineurs étrangers non accompagnés), devoirs & obligations, intégration, emploi & formation, enseignement, apprentissage du français, transports, animaux de compagnie et autres points d’intérêt.
Par ailleurs, sachez que le "parcours d’intégration" (soient les mesures d’accompagnement des nouveaux résidents étrangers en Wallonie) n’est plus obligatoire, mais il peut être suivi sur base volontaire. La mesure vient d’être approuvée par le Gouvernement wallon s’alignant ainsi sur les régions bruxelloise et flamande.